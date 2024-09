Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 26.09.2024: Großeinsatz der Polizei in Peine

Peine (ots)

Gegen 09:00 Uhr am 26.09. erhielt die Polizei in Peine eine Meldung über eine verdächtige Person in der Bodenstedtschule in Peine. Auch wenn es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr gab, wurden starke Polizeikräfte zur Schule entsandt. Nachdem zunächst der unmittelbare Bereich um die Schule und auch einige anliegende Straßen abgesperrt wurde, ist das Gebäude von Einsatzkräften betreten und abgesucht worden. In diesem Rahmen konnte eine Person angetroffen werden, wobei davon auszugehen ist, dass es sich um diejenige handelt, die als verdächtige Person gemeldet wurde. Eine Überprüfung ergab, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden hat.

Noch während die Einsatzmaßnahmen an der Bodenstedtschule liefen, wurde über den Notruf der Polizei gemeldet, dass an der nahegelegenen Pestalozzischule eine bewaffnete Person in Tarnkleidung gesehen worden sei. Ebenfalls wurden daraufhin starke Interventionskräfte zur Pestalozzischule verlegt. Kurz darauf konnte der beschriebene Mann angetroffen und kontrolliert werden. Auch hier bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Schüler oder Anwohner. Bei dem Mann handelte es sich um einen leidenschaftlichen Angler, weswegen er Tarnkleidung trug. Die vermeintliche Waffe war ein Regenschirm.

Zur Unterstützung der Peiner Polizei konnten innerhalb kürzester Zeit Polizeikräfte aus den umliegenden Dienststellen mobilisiert werden.

Der Gesamteinsatz war gegen 12:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell