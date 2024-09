Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2024.

Peine (ots)

Aktuell kommt es in Peine zu einem größeren Polizeieinsatz in der Hans-Marburger-Straße in der dortigen Schule.

Wir sind mit vielen Einsatzkräften im Einsatzraum.

Nach ersten Hinweisen wurde in der Schule oder im Bereich der Schule eine verdächtige Person festgestellt.

Es gibt derzeit keine konkreten Hinweise, dass sich Personen und insbesondere Schüler in Gefahr befinden.

Für Anfragen erreichen Sie die Pressestelle unter der Telefonnummer 05341 1897-104.

Herr Jansen als Pressesprecher befindet sich im Einsatzraum.

