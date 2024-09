POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2024.

Peine (ots) - Am 23.09.2024 gegen 21:00 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit einem VW Touran die Wiesenstraße in Peine. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Das Auto touchierte zunächst die Bordsteinkante, kam von der Fahrbahn ab und überschlug ...

