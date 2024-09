Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 24.09.2024: Auto überschlägt sich in Peine, Fahrerin leicht verletzt

Peine (ots)

Am 23.09.2024 gegen 21:00 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit einem VW Touran die Wiesenstraße in Peine. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Das Auto touchierte zunächst die Bordsteinkante, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Die Fahrerin wurde mit Verletzungen in das Klinikum Peine eingeliefert. Der Wagen wurde beschädigt uns musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell