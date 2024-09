Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.09.2024: Autofahrer unter Alkohol und Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Wolfenbüttel (ots)

Einer Streife der Polizei Wolfenbüttel fiel am späten Sonntagabend, gegen 22:50 Uhr, ein Audi an der Kreuzung "Grüner Platz" auf, welcher weiter in Richtung Jägermeisterstraße fuhr. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Überprüfung des 23-jährigen Fahrers stellte sich schnell heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem gab er zu, kurz vor Fahrtantritt Alkohol und Marihuana konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,4 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

