POL-DO: Dreist, aber erfolglos - Diebespaar geht der Polizei mehrfach ins Netz

Dortmund (ots)

Am 6. März versuchte ein Pärchen gleich zweimal bei einem Discounter Ware zu entwenden. Sowohl in Lünen als auch in Dortmund endete die Diebestour auf einer Polizeiwache.

Um 15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Ladendiebstahl bei einem Discounter an der Langestraße in Lünen. Ein Mann und eine Frau haben die Filiale mit Diebesgut verlassen und seien nun mit einem Opel Zafira flüchtig. Besonders dreist: Beim Vorbeifahren an den Angestellten zeigte die Tatverdächtige noch den Mittelfinger. Die Zeuginnen meldeten jedoch das Fahrzeug samt Kennzeichen an die Leitstelle der Polizei, sodass ein Streifenteam das Fluchtfahrzeug auf der Bebelstraße erkannte und anhielt.

Das im Auto aufgefundene Diebesgut im Wert von etwa 400 Euro stellten die Beamten sicher und übergaben es im Anschluss an den Discounter. Für die beiden Fahrzeuginsassen, eine 25-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann (beide aus Bochum) ging es weiter zur Polizeiwache. Nach der Anzeigenfertigung und der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie von dort wieder entlassen.

Doch damit nicht genug... Gegen 19:20 Uhr meldete erneut eine Filiale des Discounters einen Ladendiebstahl. In diesem Fall in Dortmund an der Hermannstraße. Wieder wurde das Duo bei einem Ladendiebstahl erwischt, jedoch konnte eine Flucht durch das Personal verhindert werden. Auch wenn die 25-jährige Bochumerin kurzzeitig mit entwendeter Ware flüchtig war, kehrte sie anschließend mit leeren Taschen wieder in das Geschäft zurück. Da sich die beiden nicht ausweisen wollten, mussten sie von der Polizei durchsucht werden. So fand sich bei der 25-Jährigen der Fahrzeugschlüssel von einem Opel. Der dazu passende Opel Zafira konnte kurz darauf unweit des Discounters gefunden werden.

Und auch hier befand sich wiederholt Diebesgut im Kofferraum, geschätzter Wert 900 Euro. Und wieder erfolgte die Sicherstellung mit anschließender Übergabe an den Discounter und wieder ging es zu einer Polizeiwache. Von hier wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell