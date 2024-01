Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Umfeld der Siegener Oberstadt - #polsiwi

Siegen (ots)

In den letzten Tagen ist es im Umfeld der Siegener Oberstadt zu mehreren Graffiti-Delikten gekommen. Vermutlich im Zeitraum zwischen dem Donnerstagmorgen (18. Januar) und Freitagmorgen wurden im Bereich des Unteren Schlosses mehrere Graffiti aufgebracht. Bei der Polizei ging eine entsprechende Online-Anzeige ein. Demzufolge sprühten / schrieben die Täter unter anderem die Schriftzüge "Route 57 stoppen" sowie "25.01.202417:30 Uhr Die AfD stoppen Smasch Facism" auf eine Hauswand.

Ebenfalls politisch motivierte Graffiti wurden im Bereich Kohlbettstraße / Grüner Pfuhl auf Hauswände aufgebracht. Hierbei waren unter anderem die Schriftzüge "ANTIFA", unfuck the system" und ein A im Kreis sowie ein A im Herz verwendet worden. Die Graffiti erfolgten in schwarzer und zum Teil in roter Schrift. Tatzeiträume waren die beiden vergangenen Wochenenden (13.-14.01. sowie 20. - 21.01.2024).

Zwei gleichartige Graffiti wurden auf Hauswände im Bereich der Axeswende und der Nordstraße aufgesprüht. Hier malten die Täter riesige Buchstaben ("I" bzw. "L" und "K") auf die Objekte. Dabei benutzten die Sprayer gelbe, rote und schwarze Sprühfarbe. Die Buchstaben waren bis zu 2,5 Meter hoch. Tatzeitraum dürfte auch hier zwischen Samstag (20. Januar) und Sonntagmittag sein.

Der Gesamtsachschaden liegt deutlich über 10.000 Euro.

Die Polizei bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 - 7099 - 0 zu melden.

