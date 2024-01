Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kollision zwischen Lkw und Pkw fordert einen Verletzten und hohen Sachschaden - #polsiwi

Freudenberg-Büschergrund (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (22. Januar) ist es auf der Kreuzung im Bereich der Wilhelmshöhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw VW gekommen. Hierbei wurde der 40-jährige VW-Fahrer verletzt. Der 40-Jährige war zuvor auf der Kreuztaler Straße aus Richtung Oberholzklau kommend unterwegs. An der Kreuzung im Bereich der Wilhelmshöhe wollte er geradeaus weiter in die Siegener Straße in Richtung Bottenberg fahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw, der die Siegener Straße aus Richtung Lindenberg befuhr. Der 43-jährige Lkw-Fahrer wollte geradeaus weiter in Richtung Peimbachstraße fahren. Nach Aussagen mehrerer unabhängiger Zeugen dürfte der Lkw-Fahrer dabei eine rote Ampel missachtet haben.

Der 40-jährige VW-Fahrer wurde bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergungen war der Kreuzungsbereich gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell