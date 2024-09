Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 22.09.24 für den Bereich Salzgitter: Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Lebenstedt: Am Samstag, 21.09.2024, 20:51 Uhr, gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Notrufe ein, in denen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Grünanlage an der Stadtbibliothek gemeldet wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort wurden zwei leicht verletzte Jugendliche bzw. Heranwachsende angetroffen. Nach ersten Ermittlungen scheint es zwischen zwei Personengruppen zu Streitigkeiten gekommen zu sein, die in Handgreiflichkeiten mündeten. Eine Fahndung nach weiteren Beteiligten verlief erfolglos. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat geführt.

Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel telefonisch unter 05341 1897-0 oder per E-Mail unter pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell