POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.09.2024

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannte Täter beschädigen zwei Pkw

38304 Wolfenbüttel, Am Brückenbach

Do., 19.09.2024, 21:00 Uhr - Fr., 20.09.2024, 10:40 Uhr

38302 Wolfenbüttel, Parkplatz Friedrich-Wilhelm-Straße

Fr., 20.09.2024, 08:15 - 14:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand dem "Am Brückenbach" abgestellten Seat Leon.

Auf dem Parkplatz an der "Friedrich-Wilhelm-Straße" wurde die Heckscheibe eines Opel Insignias eingeschlagen. Dadurch splitterte die gesamte Heckscheibe.

Zu beiden Sachverhalten sind aktuell keine Täterhinweise vorhanden.

Zeugenhinweise zu beiden Sachverhalten bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

38302 Wolfenbüttel, Ahlumer Straße

Fr., 20.09.2024 15:20 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Freitagnachmittag auf der "Ahlumer Straße". Der Führer eines VW Touran beabsichtigt von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er den in entgegengesetzter Richtung, auf dem Fahrradweg fahrenden "E-Bike"-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Während der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrrad um ein versicherungspflichtiges S-Pedelec handelt. Jedoch konnte der Radfahrer keine gültige Versicherung vorweisen.

Es wurden gegen den Führer des Pkw ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

