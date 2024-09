POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.09.2024.

Salzgitter (ots) - Täterschaft drang in Büroräume ein. Salzgitter, Bad, Marktstraße, 18.09.2024, 15:00 Uhr-19.09.2024, 06:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte eine Fensterscheibe am Bürogebäude eingeworfen und aus dem Inneren ein Pedelec und einen E-Scooter erbeutet. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in ...

