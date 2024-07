Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb auf Beutesuche

Am Sonntag oder Montag nahm ein Unbekannter in Göppingen ein Arbeitsgerät mit.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war ein Dieb auf einem Gartengrundstück in der Eschenbacher Straße im Ortsteil St. Gotthardt unterwegs. In einem unverschlossenen Schuppen fand der Unbekannte eine Gartenfräse. Die nahm er mit. Die Polizei Laupheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Das rotlackierte Arbeitsgerät, an dem die Deichsel gebrochen und notdürftig repariert war, hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

