POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mann verletzt - Zeugen gesucht

Am vergangenen Mittwoch (17.7.) sollen Unbekannte in Heidenheim einen 34-Jährigen angegriffen haben.

Ulm (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, war der Mann am vergangenen Mittwoch gegen 21 Uhr in der Parkanlage beim Schloss Hellenstein unterwegs. Dort soll er wohl von mehreren Unbekannten angegriffen worden sein. Einer schlug ihm offenbar mit der Faust auf den Hinterkopf, insgesamt vier Täter sollen dann auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Danach ließen die Angreifer von dem 34-Jährigen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zu den Personen liegen keine konkreten Erkenntnisse vor. Der Verletzte irrte wohl noch eine Weile in der Parkanlage herum und stieß dort auf ein Pärchen. Danach sei der Mann selbst in eine Klinik und ließ sich behandeln. Glücklicherweise trug er nur Prellungen an Händen und Rücken davon. Auch wurde ihm nichts entwendet. Erst zwei Tage später erstattete der 34-Jährige Anzeige bei der Polizei in Heidenheim. Die ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und ist auf Hinweise von Zeugen angewiesen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, soll sich bitte unter der Tel. 07321/322-430 melden.

Bernd Kurz, Tel. 0731 188-1111

