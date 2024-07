Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Oberhausen Hauptbahnhof - Bundespolizist verletzt sich bei Flucht eines 16-Jährigen

Oberhausen (ots)

Ein Jugendlicher (16) wurde am Mittwochabend (10. Juli), um 18.30 Uhr, durch die Bundespolizei kontrolliert, weil er keine Fahrkarte im ICE 129 besaß. Vor der Durchsuchung flüchtete er über die Gleise. Ein nacheilender Beamte (25) verletzte sich. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes und der Körperverletzung eingeleitet.

Der 16-jährige Portugiese nutzte den ICE 129 von Emmerich nach Oberhausen ohne Fahrkarte. Die Bundespolizei wurde zur Feststellung der Personalien hinzugezogen. Als die Umhängetasche des 16-Jährigen durchsucht werden sollte, verhielt er sich sehr nervös und flüchtete über die Gleise. Eine sofortige Gleissperrung wurde veranlasst. Ein Beamter der Bundespolizei eilte dem jungen Mann hinterher. Der Bundespolizist bekam den Henkel der Umhängetasche zu ergreifen und verletzte sich bei dem Ruck an der Tasche an seiner Hand. Die Tasche konnte sichergestellt werden. Der Flüchtige wurde nicht gefasst.

In der Tasche befanden sich lediglich Kosmetikartikel. Nichts, was den Jugendlichen hätte nervös erscheinen lassen müssen. Der Bundespolizist verletzte sich an der Hand, musste seinen Dienst abbrechen und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Personalien wurden vor der Flucht festgestellt, sodass nun gegen den 16-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Widerstandes, der Körperverletzung sowie der Leistungserschleichung eingeleitet wurde.

