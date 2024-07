POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz mit einem E-Scooter

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Weißer Budenweg, Dienstag, 09.07.2024, 15.30 - 17.00 Uhr NORTHEIM (mil) Am Dienstagnachmittag beschädigte eine bislang unbekannte Person auf unbekannte Art und Weise die hintere Beifahrerseite des Pkw eines 41-jährigen Mannes. Der Mann aus Katlenburg-Lindau stellte seinen Pkw um 15.30 Uhr in der Straße "weißer Budenweg" in Northeim ab. Als er gegen 17.00 Uhr zurück zu seinem Pkw kam, ...

