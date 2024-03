POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung: Wer kennt diesen Mann?

Witten (ots) - Unfall in Witten-Crengeldanz: Bei einem Sturz mit ihrem Pedelec ist eine 30-jährige Frau aus Witten am Dienstag, 26. März, verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr war die Pedelecfahrerin auf der Crengeldanzstraße unterwegs. Als sie nach links in die Jahnstraße einbiegen wollte, geriet sie mit einem Rad in die dortigen Straßenbahnschienen und kam zu Fall. Bei ihrem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. ...

