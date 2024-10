Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Cappel - zwei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Montag (14.10.24) gegen 13:15 Uhr kam es in Cappel in der Cappeler Mühlenstraße auf Höhe des Parkplatzes des dortigen Kindergartens zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Frau aus der Wurster Nordseeküste fuhr mit ihrem PKW Hyundai vom Parkplatz des Kindergartens nach rechts auf die Straße ein. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW Opel einer von rechts kommenden, 81-jährigen Frau aus der Wurster Nordseeküste. Der Opel kam hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab, querte einen Graben und prallte gegen einen Straßenbaum.

Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell