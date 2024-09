Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nur kurze Freude an seinem Führerschein

Eisenach (ots)

Ein Fahranfänger konnte sich nicht lange an seinen Führerschein erfreuen. Am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Eisenach. Ein 18-jähriger Fahranfänger, der seinen Führerschein noch keine zwei Monate hatte, fuhr mit seinen Pkw gegen einen Stein. Dadurch wurde der Pkw erheblich beschädigt und wahr nicht mehr fahrbereit. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 18-jährige alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (anh)

