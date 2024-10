Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Einbruchstaten in Cuxhaven am Wochenende - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Zeugenaufruf zur Eigentümerfeststellung des mitgeführten Fahrrades (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven. Bereits am Freitag (18.10.2024) kam es in Cuxhaven-Groden zu zwei angezeigten, versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser (wie berichtet). Hierzu war ein 43-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden, musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch wieder entlassen werden.

Am Samstagvormittag wurde ein weiterer, versuchter Einbruch im Wolfenbütteler Weg (ebenfalls Groden) anzeigt. Diese Tat hatte sich ebenfalls am Freitag ereignet.

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:40 Uhr zu einem weiteren versuchten Einbruch in der Südersteinstraße. Hier konnte der Täter zunächst unerkannt flüchten. Am Abend kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Einbruch in einen PKW in der Straße Im Dobben. Auch hier flüchtete der Täter zunächst, konnte aber gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Es handelte bei den drei Taten vom Samstag erneut um den 43-jährigen Mann, welcher über keinen gemeldeten Wohnsitz verfügt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade erließ das Amtsgericht Stade Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei den ersten Taten am Freitag hatte der Mann ein Fahrrad der Marke Triumph mitgeführt, welches aufgrund unklarer Eigentumsverhältnisse sichergestellt wurde. Der Eigentümer/die Eigentümerin wird gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

