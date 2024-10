POL-CUX: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Loxstedt - ein Polizeibeamter leicht verletzt, jedoch weiter dienstfähig - Verursacher in geschlossener Klinik

Cuxhaven (ots) - Geestland/Holßel. Am Montag (21.10.2024) gegen 15:30 Uhr kam es in Holßel zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Auf dem Hohm". Hier musste eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus der Wurster Nordseeküste am dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt mit ihrem PKW Dacia stoppen. Ein 24-jähriger Bremerhavener fuhr aus bislang unbekannten Gründen mit seinem PKW Opel auf den Dacia auf. Der Opel war nicht ...

