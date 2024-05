Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 60.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Sachsenbrunn (ots)

Mittwochmittag (08.05.2024) wollte ein 32-jähriger Opel-Fahrer von der Hauptstraße in Sachsenbrunn nach links in eine Straße abbiegen. Er fuhr los und in diesem Moment überholte bereits ein bis dahin dahinter fahrender VW-Fahrer den 32-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der VW kam im Straßengraben zum Stehen und dessen 61-jähriger Fahrzeugführer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die drei Insassen des Opels blieben zum Glück unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 30.000 Euro.

