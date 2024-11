Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zeugen nach Unfallflucht zwischen Ludwigsburg und Freiberg am Neckar gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer war am Montag (11.11.2024) gegen 07:00 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Landesstraße 1138 in Fahrtrichtung Freiberg am Neckar unterwegs. Da sein Fahrstreifen endete, wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Eine dort fahrende, unbekannte Person mit ihrem Lkw ließ den 18-Jährigen nicht einscheren, sondern fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit neben dem BMW her. Auf der Sperrfläche kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Der 18-Jährige sowie die unbekannte Person im Lkw setzten ihre Fahrt anschließend unerlaubt fort, wobei der BMW-Fahrer sich später bei der Polizei meldete. Zeugen für den Unfall werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

