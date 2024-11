Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Feuerlöscher im Parkhaus leer gesprüht und Sachschaden verursacht

Ludwigsburg (ots)

Kein Kavaliersdelikt war die Idee und die Ausführung von bislang unbekannten Personen am Montag (11.11.2024), gegen 14:25 Uhr. Die Unbekannten nahmen in einem Parkhaus in der Grabenstraße in Marbach am Neckar einen dort befindlichen Feuerlöscher aus der Halterung und entleerten diesen im Bereich der Ebenen fünf und sechs völlig. Zufällig anwesende Passanten konnten noch lautes Kinderlachen und wegrennende Schritte wahrnehmen, eine Personenbeschreibung konnte aufgrund des entstandenen Nebels nicht abgegeben werden. Ein in diesem Bereich geparkter Ford war anschließend komplett mit Löschmittel bedeckt. Ein Sachschaden an dem Pkw kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt nun wegen der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Rufnummer 07144 9000-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell