Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit 3 verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (11.11.2024), gegen 18:24 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Lenker eines Renault Twingo auf der Landesstraße 1100 von Großbottwar kommend in Richtung Steinheim an der Murr. Zwischen dem Kreisverkehr "Storchenkreisel" und dem Tunnel "Hochbergfeld" geriet der Pkw-Lenker in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Seat eines 54-Jährigen, welcher mit insgesamt vier Personen besetzt war. Bei dem Zusammenstoß wurden der 83-Jährige sowie zwei Insassen des Seat leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine eventuelle körperliche Beeinträchtigung des 83-Jährigen. So soll der Senior bereits im Vorfeld des Unfallgeschehens durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu der Fahrweise des Renault-Lenkers im Vorfeld machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell