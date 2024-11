Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geparkter Pkw fängt Feuer - Einkaufszentrum geräumt

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Montag (11.11.2024) mit mehreren Fahrzeugen in die Calwer Straße in Sindelfingen aus, nachdem gegen 17.00 Uhr ein Brand in einer Tiefgarage eines dortigen Einkaufszentrums gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache hatte ein geparkter Mazda Feuer gefangen. Im Zuge der Löschmaßnahmen wurde das Einkaufszentrum geräumt und Verkehrslenkungsmaßnahmen seitens der Polizei getroffen. Verletzt wurde niemand. Der an dem Pkw entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. An den weiteren geparkten Fahrzeugen entstand den derzeitigen Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell