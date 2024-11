Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall in der Schickardstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine leichtverletzte Person, drei unfallbeteiligte Fahrzeuge und einen Sachschaden von insgesamt rund 37.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (11.11.2024) gegen 08:10 Uhr in der Schickardstraße in Böblingen ereignete. Ein 57-jähriger Ford-Lenker befuhr aus Böblingen kommend die Schickardstraße in Richtung Dagersheim. An der Einmündung zum Öhmdweg wollte er nach links in diesen einbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich einen entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Ford abgewiesen und gegen einen im Einmündungsbereich des Öhmdweg haltenden Renault einer 63-Jährigen abgewiesen. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 26-jährige BMW-Lenker leichte Verletzungen, er wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst behandelt. Durch die Unfallbeschädigungen waren der Ford und der BMW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell