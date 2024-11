Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonbert-Eltingen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Montag (11.11.2024), zwischen 16.50 Uhr und 17.15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Aalener Straße in Eltingen. Die Unbekannten hebelten hierzu ein Küchenfenster auf und gelangt so in das Innere des Wohnhauses. Hier durchwühlten sie zunächst das Erdgeschoss des Hauses. Mutmaßlich wurden sie bei der Tatausführung durch einen Nachbarn gestört, weshalb die mindestens zwei Täter unmittelbar die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Streifenwagenbesatzungen brachte keinen Erfolg. Ob die Täter Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

