Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht - Aktualisierte Version

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (11.11.2024) gegen 7.00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Sindelfingen in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Ein 70 Jahre alter Sattelzuglenker fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, während eine 34 Jahre alte Audi-Lenkerin auf dem Verflechtungsstreifen unterwegs war. Mutmaßlich im Zuge eines Spurwechsels kam es kurz vor der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen zur Kollision der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro. Es ist derzeit noch unklar, ob der Sattelzuglenker oder die Audi-Fahrerin die Fahrspur wechselten. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell