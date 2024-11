Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Auseinandersetzung auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Eine dreiköpfige Gruppe junger Männer hielt sich am Samstag (09.11.2024) gegen 21.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Römerstraße in Leonberg-Eltingen auf, als ein 19 Jahre alter mutmaßlich Bekannter mit einem Audi vorfuhr. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen der Gruppe fuhr dieser wieder davon. Etwa 15 Minuten später kehrte er zu Fuß mit etwa zehn weiteren Personen zurück und forderte den 21-Jährigen zu einem Gespräch auf der Gebäuderückseite des Supermarktes auf. Dort soll der 19-Jährige unvermittelt mutmaßlich eine Schreckschusspistole gezogen und in Richtung Boden sowie knapp am Gesicht des 21-Jährigen vorbeigeschossen haben. Als der 19-Jährige nun flüchten wollte, versuchte ein weiterer 21-Jähriger ihn davon abzuhalten. Daraus entstand ein Gerangel, bei dem dieser 21-Jährige verletzt wurde. Als der Verletzte sich dann in den Supermarkt flüchtete, soll eine noch unbekannte Person aus der Gruppe um den 19-Jährigen ebenfalls einen weiteren Schuss aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Verletzt wurde hierdurch nach polizeilichen Erkenntnissen niemand. Anschließende flüchteten der 19-Jährige sowie seine Begleiter in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit noch an. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

