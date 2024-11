Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines Wohnungseinbruchs, welcher sich am Sonntag (10.11.2024) zwischen 07:45 Uhr und 18:50 Uhr in der Hartensteinallee in Ludwigsburg ereignete, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine aufgehebelte Terrassentüre Zutritt in das Mehrfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten die Täter die Wohnräume einer Wohnung und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 0800 110 225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

