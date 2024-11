Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit aufgrund einer Sachbeschädigung, welche sich im Zeitraum von Freitag (08.11.2024) 20:45 Uhr bis Samstag (09.11.2024) 12:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Groenerstraße in Ludwigsburg ereignet hat. Bislang unbekannte Täter zerkratzen an einem geparkten schwarzen Dacia das Heck sowie die gesamte Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich telefonisch unter der 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

