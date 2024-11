Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schwieberdingen: 18-jähriger Tatverdächtiger wegen unerlaubtem Handel mit Rauschmitteln vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen 18 Jahre alten Mann, der verdächtigt wird, in Schwieberdingen unerlaubt mit Rauschmitteln Handel zu treiben.

Spanische Behörden konnten zunächst eine Paketlieferung nach Deutschland abfangen, die rund zwei Kilogramm Cannabis beinhaltete. Danach verständigten sie die deutschen Behörden. Das Polizeirevier Ditzingen übernahm die Ermittlungen hinsichtlich des möglichen Empfängers der Sendung. Hierbei konnten sie den 18-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Ebenso stellten die Ermittlerinnen und Ermittler eine zwei Paketsendung fest, die aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft erwirkten Beschlusses vor Zustellung in einem Paketzentrum abgefangen werden konnte. In dieser Sendung befanden sich rund eineinhalb Kilogramm Haschisch. Nachdem der 18-Jährige diese beim Paketzentrum mutmaßlich abholen wollte, nahmen ihn Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeireviere Vaihingen an der Enz und Ditzingen vorläufig fest. Er wurde vor Ort durchsucht. Hierbei fanden die Beamten einen weiteren Einlieferungsschein einer Warensendung auf und fingen auch diese Sendung ab. In dieser Sendung befanden sich mehrere Verpackungseinheiten mit Haschisch. Bei einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen konnte unter anderem ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 18-jährige deutsche Staatsangehörige am Dienstag (05.11.2024) einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge erließ, welcher gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell