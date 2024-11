Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Jugendschutzkontrollen mit Testkäufen von Alkohol und Tabakwaren im Stadtbereich

Ludwigsburg (ots)

Durchwachsen und durchaus verbesserungswürdig ist das Ergebnis einer Jugendschutzkontrolle im Stadtbereich Ludwigsburg, die am Donnerstag, 07.11.2024 von Einsatzkräften des Polizeireviers Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg durchgeführt wurde. Die Kontrollen wurden durch eine 16-jährige Auszubildende der Stadt Ludwigsburg als Testkäuferin unterstützt. Insgesamt 27 Verkaufsstellen, darunter Supermärkte, Tankstellen und Elektronikgeschäfte, wurden im Rahmen von Testkäufen überprüft. Hierbei lag der Schwerpunkt vormittags im Innenstadtbereich Ludwigsburgs und nachmittags in den Stadtteilen Oßweil und Eglosheim. An insgesamt neun Verkaufsstellen konnte die 16-jährige Jugendliche Produkte wie Alkohol oder Tabakwaren erstehen, die eigentlich nur durch Erwachsene erworben werden dürfen. Teilweise konnte die Testkäuferin ohne jegliche Altersüberprüfung ungehindert die Produkte erwerben. In einigen Fällen wurde seitens des Verkaufspersonals der Ausweis der Jugendlichen zwar angeschaut, das Alter jedoch mutmaßlich falsch berechnet. Gegen das Verkaufspersonal und auch die Geschäftsführungen werden nun Bußgeldverfahren eingeleitet. An den 18 restlichen Verkaufsstellen reagierten die Mitarbeitenden vorbildlich und lehnten den Verkauf ab.

