Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht an der Villeneuvestraße

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, 09.11.2024, 18:00 Uhr und Sonntag, 10.11.2024, 15:30 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw die Villeneuvestraße in Kornwestheim stadtauswärts . Dabei streifte die Person einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrad geparkten Audi. Hierbei wurde die linke Seite des geparkten Fahrzeugs erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell