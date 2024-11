POL-LB: Böblingen: Betrunken einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (09.11.2024) in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 07:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in das Feuerwehrgerätehaus in der Schillerstraße in Rutesheim einzubrechen. Bei dem Versuch, das Fenstser aufzuhebeln, ging eine Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Des Weiteren entstand auch an der Haupteingangstür erheblicher Schaden durch misslungene Hebelversuche. Ins Gebäudeinnere ...

mehr