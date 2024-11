Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Versuchter Einbruch in Feuerwehr-Gerätehaus Rutesheim

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (09.11.2024) in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 07:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in das Feuerwehrgerätehaus in der Schillerstraße in Rutesheim einzubrechen. Bei dem Versuch, das Fenstser aufzuhebeln, ging eine Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Des Weiteren entstand auch an der Haupteingangstür erheblicher Schaden durch misslungene Hebelversuche. Ins Gebäudeinnere schafften es die Täter jedoch nicht. Der Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel.: 07152/605-0 oder per Email unter leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell