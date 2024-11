Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Einfamilienhaus

Holzgerlingen (ots)

Am Freitag, zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft über ein unverschlossenes Gartentor unberechtigt Zutritt auf das Grundstück eines westlich gelegenen Wohnhauses eines Einfamilienhauses. Ins Wohnhaus gelangte die Täterschaft, indem die Terrassentür aufgehebelt wurde. Im Innern wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Diebesgut um Schmuck. Der bislang eingetretene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Während des Einbruchs konnten zwei dunkel gekleidete männliche Personen beobachtet werden. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel.: 07031/13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell