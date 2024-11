Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Einfamilienhaus

Gärtringen (ots)

Zwischen Sonntagmorgen, dem 03.11.2024, und Freitagnachmittag, dem 08.11.2024, kam es in einem westlich gelegenen Wohngebiet in Gärtringen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Hierbei hebelte unbekannte Täterschaft die Terrassentür auf und durchwühlte anschließend mehrere Räume. Beim Diebesgut handelt es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um Schmuck. Der bislang eingetretene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Tel.: 07032/27080 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

