Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand in Flüchtlingsunterkunft

Ludwigsburg (ots)

In einer derzeit im Umbau befindlichen Flüchtlingsunterkunft in der Villeneuvestraße in Kornwestheim brach am Donnerstag (07.11.2024) gegen 13.30 Uhr im Dachgeschoss ein Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt fand im Gebäude durch Vertreter verschiedener Firmen und der Stadt Kornwestheim eine Überprüfung statt, so dass der Brand frühzeitig entdeckt und zunächst mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Die hinzugerufene Feuerwehr führte anschließend Nachlöscharbeiten durch. Hierzu musste auch ein Teil der Decke und des Daches geöffnet werden, um mögliche Glutnester aufzuspüren. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die ersten polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand von einem bislang unbekannten Täter vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell