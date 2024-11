Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Wohnungseinbruch in Rielingshausen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (07.11.2024) zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr kam es in der Paul-Gerhardt-Straße im Marbacher Ortsteil Rielingshausen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine gewaltsam geöffnete Balkontüre Zutritt zu dem Haus und durchsuchten Schränke und Schubladen im gesamten Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

