Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (07.11.2024) zwischen 02:00 Uhr nachts und 12:00 Uhr mittags kam es in Remseck am Neckar-Aldigen zu einer Sachbeschädigung im Fliederweg. Bislang unbekannte Personen zerkratzen einen dort ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz geparkten Mercedes und verursachten einen Sachschaden in Höhe vom rund 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07146 28082 - 0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

