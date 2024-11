Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 28-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei und muss sich nun wegen verschiedener Straftaten verantworten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (08.11.2024.) gegen kurz vor 03:00 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar einen 28-jährigen Fahrer eines roten Smart in Steinheim an der Murr kontrollieren. Nach einer Verfolgungsfahrt nahmen die Einsatzkräfte dann gleich mehrere Anzeigen auf.

Ein 29-Jähriger Verkehrsteilnehmer meldete zunächst über Notruf, dass er von Neckarweihingen beginnend und fortan bis zu seinem Zuhause in Steinheim an der Murr von einem roten Smart ohne amtliche Kennzeichen verfolgt wurde. Der Fahrer soll ihn hierbei mehrfach mittels Lichthupe und dichtem Auffahren genötigt haben. Zuhause stieg der 29-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und hierbei soll er von dem Smart-Lenker fotografiert und gefilmt worden sein. Eine alarmierte Streifenwagenbestatzung stellte den roten Smart in Steinheim an der Murr fest und wollten den Fahrer kontrollieren. Dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhalteaufforderungen der Beamten und beschleunigte sein Fahrzeug. Über die Landesstraße 1110 in Richtung Großbottwar bis nach Murr flüchtete der Smart-Lenker vor der Polizei. Während der Verfolgungsfahrt, an welcher zwischenzeitlich mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, missachtete der Smart-Lenker rote Ampeln, fuhr mehrmals auf dem Gehweg und umfuhr hierbei auch Streifenwägen, die den Smart stoppen wollten. Im Bereich des Marbacher Wegs in Steinheim an der Murr konnte schlussendlich der Smart gestoppt und der 28-jährige Fahrer vorläufig festgenommen werden. Hier ergab sich der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein, sein Mobiltelefon und sein Fahrzeug wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn beschlagnahmt. Während der Verfolgungsfahrt kam es zu keinen Sach- oder Personenschäden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

