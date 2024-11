Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B296/Herrenberg: Auffahrunfall mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag (07.11.2024) gegen 10:00 Uhr auf der Bundesstraße 296 bei Herrenberg an der Auffahrt auf die Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine 20-jährige BMW-Lenkerin fuhr in Richtung Herrenberg und bremste aufgrund der dortigen Lichtzeichenanlage, die auf rot umschaltete. Ein hinter ihr auf derselben Spur fahrender 30-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer erkannte dies mutmaßlich zu spät. Vermutlich aufgrund seiner nicht an die Verkehrslage angepasster Geschwindigkeit konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem BMW. Durch die Kollision wurde die 20-jährige BMW-Fahrerin leicht verletzt, ein 22 Jahre alter Beifahrer in dem Mercedes erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. In Folge des Unfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

