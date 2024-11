Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfall führt zur zeitweisen Sperrung der L1140 bei Möglingen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Mittwoch (06.11.2024) gegen 17:45 Uhr im Bereich der Einmündung der Landesstraße 1140 in die L1110 bei Möglingen. Eine 30-jährige Citroen-Fahrerin befuhr die L1140 in Fahrtrichtung Ludwigsburg, als sie aufgrund der dortigen roten Ampel im Einmündungsbereich bremsen musste. Eine hinter ihr in dieselbe Fahrtrichtung fahrende ebenfalls 30-jährige KIA-Fahrerin bemerkte den Abbremsvorgang der Citroen-Fahrerin mutmaßlich zu spät, weshalb sie der Vorrausfahrenden auffuhr. Hierbei wurde die Citroen-Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten musste die L1140 zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Gegen 19:00 Uhr konnte Landesstraße wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell