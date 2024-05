POL-NB: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Waren (Müritz) (ots) - Erst pöbelte er Besucher an, dann wollte er das Fest trotz Polizeiaufforderung nicht verlassen, schlug um sich und zog sich aus: Ein 38-Jähriger hat die Beamten des Warener Reviers zur Müritz Sail am Wochenende gut beschäftigt. Auf Höhe einer Absperrung an der Müritzstraße standen die Streifenbeamten am Sonnabend gegen 19:30 Uhr einem Altbekannten gegenüber. Nicht nur, weil er in den ...

