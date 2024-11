Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt derzeit der Polizeiposten Markgröningen. Am Mittwoch (06.11.2024) zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Eichenstraße in Eberdingen-Hochdorf. Im Inneren wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt, die Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Sachschaden am Haus, der durch das Eindringen der Täter entstand, liegt bei rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 07145 9327-0 oder per E-Mail an Vaihingen-Enz.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

