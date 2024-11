Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zeugen nach möglichem Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines möglichen Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (06.11.2024) gegen 13.10 Uhr in der Merklinger Straße in Weil der Stadt ereignete. Eine 66 Jahre alte BMW-Lenkerin war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie an einem Fußgängerweg kurz vor der Einmündung zur Zeppelinstraße einem 13 bis 14 Jahre alten Jungen das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen wollte. Anstelle des Bremspedals betätigte die Fahrerin jedoch versehentlich das Gaspedal, sodass sie beschleunigte anstatt anzuhalten. Mutmaßlich touchierte sie hierbei mit ihrem rechten Außenspiegel den Jungen. Die 66-Jährige wendete ihr Fahrzeug sofort und fuhr zu dem Fußgängerüberweg zurück, konnte den Jungen jedoch nicht mehr finden. Er soll kurze Harre gehabt haben, eine dunkle Hose sowie einen Schulranzen getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

