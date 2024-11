Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 19 Jahre alter Tatverdächtiger nach Aufbruch von Zigarettenautomat vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch (06.11.2024) einem Haftrichter am Amtsgericht Waiblingen vorgeführt, nachdem er im Verdacht steht, in der Nacht zum Dienstag (05.11.2024) gegen 2.00 Uhr versucht zu haben, einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Benningen am Neckar aufzubrechen.

Ein Zeuge war auf das Vorhaben des 19-Jährigen und eines noch unbekannten Mittäters aufmerksam geworden. Er konnte beobachten, wie die beiden versuchten, den Zigarettenautomaten mit einem Trennschleifer gewaltsam zu öffnen. Als der Zeuge die Männer ansprach, ergriffen die beiden zu Fuß die Flucht. An dem Automaten entstand ein nur geringer Sachschaden.

Im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-Jährige kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Mittäter dauern derzeit noch an. Es soll sich um einen 20 bis 30 Jahre alten, etwa 175 bis 180 cm großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Er soll zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke mit weißen Ärmeln bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Zeugenhinweise zu dem noch unbekannten Täter nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige, der syrischer Staatsbürger ist, einem Haftrichter am Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser entließ den 19-Jährigen gegen Auflagen auf freien Fuß.

