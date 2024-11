Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: 78-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 78 Jahre alte Peugeot-Lenkerin am Mittwoch (06.11.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 11.00 Uhr in Remseck am Neckar in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 78-Jährige fuhr die Landesstraße 1144 von Kornwestheim kommend in Richtung Remseck-Aldingen entlang. An der Einmündung zur Kreisstraße 1692 übersah sie mutmaßlich einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus und kollidierte mit diesem. Der 35 Jahre alte Busfahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich in dem Bus zwei Fahrgäste, die den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt blieben. Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 22.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

