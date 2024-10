Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Mehrere Außenspiegel beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Unbekannte Vandalen haben am Mittwoch (23.10.) in der Rückertstraße und in der Martinstraße ihr Unwesen getrieben. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen beschädigten sie die Außenspiegel von fünf Fahrzeugen. Unter anderem von einem weißen Mazda und einem schwarzen Hyundai. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Geräusche wahrgenommen oder Beobachtungen zu den Fällen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

